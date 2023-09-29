“İsias için önemli bir aşamaya geldik”

Adıyaman ve Hatay’da temaslarda bulunan Oğuzhan Hasipoğlu, 6 Şubat depreminde Şampiyon Melekler’e mezar olan İsias Otel konusunda “Önemli bir aşamaya geldik. Bilirkişi raporları çıkmak üzere” dedi

Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ankara, Adıyaman ve Hatay’da gerçekleştirdikleri temaslarla ilgili konuştu.

Komite olarak üç gün boyunca, 10 farklı yetkili ile görüşme fırsatı bulduklarını belirten Hasipoğlu, “Başta İçişleri ve Adalet bakanlarıyla, TBMM Adalet Komisyonu ile görüşmelerimiz oldu. Hatay Cumhuriyet Savcısı ve Hatay Valisi ile de görüştük. Meselenin siyasi ve hukuki boyutu ile ilgili detaylı bilgi aldık.” dedi.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Hasipoğlu, “Anavatan Türkiye büyük bir devlet; acıların sarılması anlamında büyük efor sarf ediliyor, milletçe seferberlik var. Bizler de gücümüz oranında katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

Adli süreçle ilgili Adıyaman’daki yeni başsavcı ile görüştüklerine işaret eden Hasipoğlu, “Önemli bir aşamaya geldik. Bilirkişi raporları çıkmak üzere. Şampiyon Melekler için süreci yakından izlemeye devam edeceğiz. Ailelerimizin acılarının bir nebze de olsa hafiflemesi için adaletin tecelli etmesi, aileler kadar komitemiz için de elzemdir. Bir hukuk bürosu gibi süreci yakından izlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

