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“İsias Hotel’in enkazından çıkarılanların sayısı 54’e ulaştı”

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“İsias Hotel’in enkazından çıkarılanların sayısı 54’e ulaştı”
Adıyaman’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İsias Hotel’in enkazından çıkarılanların sayısının 54’e ulaştığını belirterek, bugün enkaz altındakilerin tümüne ulaşmayı umduklarını, çalışılan alanın iyice küçüldüğünü kaydetti.
Çavuşoğlu, çocukları enkazdan sağ çıkarabilmek umuduyla ve motivasyonuyla pazartesinden beri aralıksız çalıştıklarını, neredeyse araçların motorlarının hiç durmadığını ve umutlarını hiç yitirmediklerini söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, BRT’deki canlı yayına telefonla bağlanarak, son durum hakkında bilgi verdi.
Çavuşoğlu, İsias Hotel’in enkazından çıkarılanların sayısının 54’e ulaştığını, bu kişilerden sadece birinin sağ kurtarılabildiğini kaydederek, çok üzgün olduklarını ifade etti.
Bakan Çavuşoğlu, ailelerin enkazdan çıkan yakınlarını teşhis ettiğini, yanlarında KKTC’den giden hekimler de olduğunu, uluslara arası prosedürler gereği hiçbir şüpheye mahal vermemek için enkazdan çıkanlara DNA testi yapıldığı söyledi.
Nazım Çavuşoğlu, ilk uçakla gittiği Adıyaman'dan son uçakla döneceğini de yineledi.
 
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