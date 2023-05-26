“İsias davası hızlı şekilde neticelenmeli”

Başbakan Üstel ile beraberindeki heyet, deprem felaketinde yıkılan ve KKTC vatandaşlarının da hayatını kaybettiği İsias Otel'in bulunduğu bölgeye gidip, inceleme yaptı, soruşturmada ifade verdi. Üstel, "Acımız büyük. Hukuk davası bir neticeye gidene kadar takipçisi olacağımız için, buraya geldik." dedi



Başbakan Ünal Üstel başkanlığında bir heyet, Gazimağusa Türk Maarif Koleji Voleybol Takımı’nın da yaşamını yitirdiği depremle ilgili devam eden yargı süreci hakkında bilgi almak ve soruşturmada ifade vermek amacıyla dün Adıyaman’a gitti.

Üstel ile beraberindeki heyet, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında incelemelerde bulundu.

Üstel, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de hayatını kaybeden sporcularının hukuk sürecini hızlandırmak istediklerini belirterek, "Otelde kaybettiğimiz çocuklarımızın sorumlularının hukuk davasının bir neticeye gidene kadar takipçisi olacağımız için arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik." dedi.

Beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 49 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Üstel, şöyle konuştu:

"Acımız büyük, Türkiye Cumhuriyeti'nin acısı büyük, ortak acılarımız var. Bu otelde kaybettiğimiz çocuklarımızın soruşturması için 2. kez Adıyaman'a geliyoruz. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren KKTC hükümeti ve Cumhuriyet Meclisimiz olarak süratli bir şekilde Adıyaman'daki çocuklarımızın kaldıkları otele arama kurtarma ekiplerini hemen özel bir uçakla buraya gönderdik. İlk günden yapılan arama, kurtarma çalışmalarıyla birlikte çocuklarımızın cansız bedenlerini buradan aldıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götürüp onları sonsuz yolculuğuna uğurladık."

Dava sürecinin hızlı bir şekilde neticelenmesini istediklerini ifade eden Üstel, Üstel, "İsias Otel'deki davanın süratli bir şekilde neticelenmesi için gerekli çalışmaları hızlandırmak istiyorum. Otelde kaybettiğimiz çocuklarımızın sorumlularının hukuk davasının bir neticeye gidene kadar takipçisi olacağımız için arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Tekrardan hem davanın gidişatını hem de bizim arkadaşlarımızın tekrardan ifadelerini vermeleriyle birlikte bu davanın seyrinin ne olduğunu, ne olacağını yakından takip etmek için heyetimizle birlikte buraya geldik." diye konuştu.

Enkaz incelemesinin ardında Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan depremde yıkılan İsias Otel’in enkazında kurtarma çalışmalarına katılan KKTC Devlet yetkilileri, Adıyaman Başsavcılığı’na ifade verdi.

Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman 'da yıkılan Isias Otel'de KKTC 'li sporcu, öğretmen ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 65 kişi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.Başbakan Ünal Üstel başkanlığında bir heyet, Gazimağusa Türk Maarif Koleji Voleybol Takımı’nın da yaşamını yitirdiği depremle ilgili devam eden yargı süreci hakkında bilgi almak ve soruşturmada ifade vermek amacıyla dün Adıyaman’a gitti.Üstel ile beraberindeki heyet, Adıyaman’daki İsias Otel enkazında incelemelerde bulundu.Üstel, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de hayatını kaybeden sporcularının hukuk sürecini hızlandırmak istediklerini belirterek, "Otelde kaybettiğimiz çocuklarımızın sorumlularının hukuk davasının bir neticeye gidene kadar takipçisi olacağımız için arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik." dedi.Beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 49 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.Üstel, şöyle konuştu:"Acımız büyük, Türkiye Cumhuriyeti'nin acısı büyük, ortak acılarımız var. Bu otelde kaybettiğimiz çocuklarımızın soruşturması için 2. kez Adıyaman'a geliyoruz. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren KKTC hükümeti ve Cumhuriyet Meclisimiz olarak süratli bir şekilde Adıyaman'daki çocuklarımızın kaldıkları otele arama kurtarma ekiplerini hemen özel bir uçakla buraya gönderdik. İlk günden yapılan arama, kurtarma çalışmalarıyla birlikte çocuklarımızın cansız bedenlerini buradan aldıktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götürüp onları sonsuz yolculuğuna uğurladık."Dava sürecinin hızlı bir şekilde neticelenmesini istediklerini ifade eden Üstel, Üstel, "İsias Otel'deki davanın süratli bir şekilde neticelenmesi için gerekli çalışmaları hızlandırmak istiyorum. Otelde kaybettiğimiz çocuklarımızın sorumlularının hukuk davasının bir neticeye gidene kadar takipçisi olacağımız için arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Tekrardan hem davanın gidişatını hem de bizim arkadaşlarımızın tekrardan ifadelerini vermeleriyle birlikte bu davanın seyrinin ne olduğunu, ne olacağını yakından takip etmek için heyetimizle birlikte buraya geldik." diye konuştu.Enkaz incelemesinin ardında Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan depremde yıkılan İsias Otel’in enkazında kurtarma çalışmalarına katılan KKTC Devlet yetkilileri, Adıyaman Başsavcılığı’na ifade verdi.