İşbirliği olanakları değerlendirildi

Ticaret Odası heyeti, Londra’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz beraberindeki heyetle Londra’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında heyet ilk olarak Müsiad İngiltere tarafından Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ın rezidansında düzenlenen İş Kurma Ağı etkinliğine katıldı. Etkinlikte yer alan yabancı büyükelçiler ve iş dünyasının temsilcileri ile istişarelerde bulunuldu ve Oda’nın Londra Temsilcilik ofisi ile faaliyetleri tanıtıldı. İngiltere’de bulunan iş örgütlerinin ve ticaret odalarının da ilgi gösterdiği etkinlikte ilgili paydaşlarla önümüzdeki çalışma döneminde olası işbirliği olanakları da değerlendirildi.

Oda Başkanı Turgay Deniz’e Londra temasları kapsamında Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve KTTO Londra Temsilcisi Çetin Ramadan eşlik ediyor.

Heyet, temasları kapsamında Londra’da bulunan çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Kıbrıslı Türk işletmelerle de çalışma toplantıları düzenledi.

