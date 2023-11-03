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“İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifika Sınavı” yapılıyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, “35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası” altında çıkarılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren Kişilerin Sertifikalandırılması ve Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tüzüğü” uyarınca, “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifika Sınavı” yapılıyor.

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“İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifika Sınavı” yapılıyor
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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, tüzük kapsamında, 8 Aralık 2023 tarihinde düzenlenecek sınav için 30 Kasım tarihine kadar Çalışma Dairesi tarafından başvuru kabul edilecek.
“2023 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası Sınavı”na katılmak isteyenlerin başvuruda  izleyeceği adımlar şu şekilde:
“2023 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası Sınavı için en son başvuru tarihi, Kasım ayının son işgünü olan 30.11.2023’dür.
Sınava katılacak adaylar, calisma.gov.ct.tr adresinden  sınav başvuru formunu  indirerek, brüt aylık asgari ücretin onda biri olarak belirlenen  (1810 TL)  sınav ücretini  Kooperatif Merkez Bankası’nda bulunan (UBAN No: CT69 1200 0010 0000 0000 0012 6169) 44547 hesap numaralı İş Gücü Planlama ve Geliştirme Merkezi hesabına yatıracak.
Sertifikalandırma veya Yeniden Sertifikalandırma (Yenileme) Başvuru Formu (İSGCDF09_REV03_28092023 numaralı form) ve istenilen eklere ait belgeler tek bir pdf dosyası olarak [email protected] mail adresine gönderilecek.
8 Aralık 2023 tarihinde  yapılacak sınavın  yer ve saati, Çalışma Dairesi Müdürlüğü tarafından katılımcılara duyurulacak.”
 
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