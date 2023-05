İş Kazalarında Can Yakan Tablo

Gerekli tedbirlerden yoksun çalıştırılan işçiler, ‘cinayet’ gibi iş kazalarında hayatını kaybetmeye devam ediyor. Son iki buçuk yılda yaşanan 661 iş kazasında; 16 işçi ekmeğinin peşinde yaşamını yitirdi, 646 işçi ise yaralandı

KKTC’de son iki buçuk yılda yaşanan 661 iş kazasında; 16 işçi ekmeğinin peşinde yaşamını yitirirken, 646 işçi ise yaralandı.Ülkede son iki buçuk senede meydana gelen iş kazaları, kazaların oluş şekli, meydana geldiği ortamlar ve kaza esnasında işçinin iş güvenliği bağlamında hangi şartlarda çalıştığına ilişkin istatistikler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konularda etkin bir denetim ve yaptırım gücü ortaya koymadığını gösteriyor.İş kazalarına ilişkin istatistikler en çok kazanın inşaatlarda olduğunu ortaya koydu. Kazaların oluş şekline bakıldığında ise, tedbir yetersizliği nedeniyle yüksekten düşme ilk sırada yer aldı. İş kazalarının kurbanı konumundaki işçiler de ‘baret takma, kemerle bağlanma’ gibi en basit tedbirleri almadan yüksekte çalışmaya devam ediyor. Yeterli bilince sahip olmayan, çoğu yabancı uyruklu inşaat işçileri ise baret yerine şapka takıyor ve bellerinde ise emniyet kemeri yok.İş kazaları birçok işçi gibi bazı işverenlere de ders olmuyor. Ölümlü iş kazalarına rağmen özellikle inşatlarda gerekli tedbirler alınmadan işçi çalıştırılmaya devam ediliyor. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına göre bunun temel nedeni denetim yetersizliği. İş kazalarının birçoğu dikkatsizlik ve işçilerin can güvenliğinden yoksun çalışmalarından kaynaklanırken, meydana gelen iş kazaları, bazı işverenlerin de işçisinin can güvenliğini sağlamakta yeterli tavrı ortaya koymadığını gösteriyor.Ülkede son iki buçuk yılda meydana gelen iş kazalarının sayısı azımsanmayacak kadar yüksek. Çalışma Bakanlığı 2021 yılında meydana gelen iş kazalarının 8 aylık istatistiğini yayımladı.Buna göre 2021 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında 179 iş kazası meydana geldi, 5 işçi yaşamını kaybetti, 174 işçi ise yaralandı.2022 yılı Ocak ayı ile Aralık ayları arasında 334 iş kazası meydana geldi.2022 yılında meydana gelen iş kazalarında 7 işçi yaşamını kaybederken, 327 işçi yaralandı.2023 yılı Ocak ayı ile 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında meydana gelen 148 iş kazasında ise; 145 işçi yaralandı, 4 işçi hayatını kaybetti.Ülkede 2022 yılında 7’si ölümle sonuçlanan 334 iş kazası, 2023 yılının Nisan ayına kadar ise 3’ü ölümle sonuçlanan 148 iş kazası yaşandıÇalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı, 2022 yılında 7’si ölümle sonuçlanan 334 iş kazası, 2023 yılının Nisan ayına kadar ise 3’ü ölümle sonuçlanan 148 iş kazası yaşandığını bildirdi.Ballı, “Biz bu rakamları en az seviyeye indirmek istiyoruz, bu konuda üzerimize düşenleri yapmakta kararlıyız” dedi.Ballı, tüm paydaşların bir araya gelerek bilinçlenmenin sağlanması, sorumluluğun dağıtılması ve etkin bir denetim mekanizmasının kurulması konularında uzlaşması gerektiğini anlatarak, “Bizim gördüğümüz kadarıyla işte bu noktada, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de hala devam eden bazı eksikliklerimiz, aksaklıklarımız, yapmamız gerekenler vardır. Dolayısı ile tüm paydaşların bir araya geldiği bu çalıştaydan beklentimiz oldukça yüksektir” dedi.“Paydaşlarımız ve duyarlı işverenlerimizle yapacağımız çalışmalarla iş sağlığı ve güvenliğini en üst derecelere taşımak ve iş kazalarını en aza indirmek en büyük hedefimizdir” diyen Ballı, devlet yasal düzenlemeleri ve denetimi yaparken işverenlerin yasalara uyması ve uyulmasını sağlamasının; çalışanların ise yasaların emrettikleri ile işverenlerin talimatlarına uyması ve kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları kullanmasının önemine vurgu yaptı.Çalışma Bakanı Taçoy “Her iş kazası duyduğumda içim ürperir, yüreğim burkulur” diye konuştuÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Geliştirme Çalıştayı Paradise Park’ta yapıldı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Çalıştay açılışında yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliğinin önemine vurgu yaptı ve konunun adaptasyonu için birçok adım atmaya çalıştığını söyledi.Sadece inşaatlarda değil her alanda iş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek sokakta mendil satan çocuklardan bahseden Taçoy, “Bu hem yanlış, hem yasa dışı, hem de tehlikeli… Buna benim sadece seyirci kalmam kadar aksi bir olay olamaz. Bu hem benim vicdanımı sızlatır hem de yaptığım işe karşı olan saygımı yitirmemi sağlar” dedi.Çalıştay katılımcılarına “Sizlerin tecrübesi bizlerin ufkunu daha ileriye taşır ve belki başka konuları da gündeme getirir” diye seslenen Taçoy, bir insanın işteki bir yanlışından dolayı ömür boyu ızdırap çekebileceği, işvereninin ise ömür boyu vicdan azabı çekebileceği uyarısında bulundu.“Her iş kazası duyduğumda içim ürperir, yüreğim burkulur” diyen Taçoy, bu konuya dikkat çekilmesi gerektiğine yürekten inandığını ifade etti.