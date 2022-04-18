İş dünyasında öfke büyük

Başbakan Sucuoğlu’nun, elektrik indiriminin sadece bir aylık olduğunu ve bundan sonraki süreçte zamlı tarifeyle tüketiciye yansıtılacağını söylemesi, iş dünyasında büyük öfke yarattı





Başbakan Faiz Sucuoğlu başta olmak üzere hükümetteki birçok bakan ve yetkili tarafından verilen sözlere rağmen hükümetin elektrikteki zammı sadece bir ay için geri alması ülkemizdeki iş insanlarının tepkisine yol açtı.

İş insanlarının örgütlendiği kuruluşların yetkilileri “Tüm sektörlerde üretim durur” diyor.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, GİAD Başkanı Muhit İnce, KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları, İŞAD Başkanı Enver Mamülcü ve Res-Bir Başkanı Salih Kayım tepkilerini çekinmeden ortaya koydu.

Elektrikte Şubat sonunda açıklanan ve Mart ayında yürürlüğe giren zamlara göre 0-250 KWH arasındaki kullanım miktarına %17.65 oranında, 251-500 KWH arasındaki kullanım miktarına %173,47 oranında, 501-750 KWH arasındaki kullanım miktarına %198,79 oranında ve 751 KWH ve üstü kullanım miktarına da %229,18 oranında fahiş zamlar yapılmıştı.

Söz konusu zamlar Mart faturalarına yansırken, ikiye üçe katlanan faturalar iş dünyasından işçisine tüm kesimler ayağa kalkmıştı.

Ortaya çıkan tepkileri göre Başbakan Sucuoğlu ve diğer hükümet yetkilileri vatandaşa “indirim” söz vermesine rağmen, KKTC-TC mali protokolü için Ankara’ya giden hükümet ortakları, bu sözden cayarak, “zammı sadece bir ay öteledi.” Başka deyişle astronomik oranlı zamlar Nisan’dan itibaren geçerli olacak.

“ZAM TSUNAMİSİNDEN SAĞ ÇIKAMAYIZ”…

Restorancılar Birliği (Res-Bir) yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada hükümetin ekonomi politikası eleştirilerek dengesiz politikaların yürütüldüğü ve iş dünyasının bu ülkede hayatta ve ayakta kalmasının mucizeden öte bir durum olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Ekonomi politikalarının bu kadar zig zaglar çizdiği bir ülkede iş dünyasının hayatta ve ayakta kalması mucizeden öte bir şey olsa gerek. 2018’den beri ağır yara alan ve pandemi itibariyle ağır yaralı ve entübe duruma gelen sektörümüzün bu yaşanan zig zaglı ekonomi politikaları ve zamlar tsunamisinden sağ çıkması neredeyse imkânsız hale gelmiştir.”

