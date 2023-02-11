İş araçlarımız görev başında

KKTC’den giden iş araçları ve 200’ün üzerinde uzman personel, arama-kurtarma çalışmalarına Hatay’da başladı

KKTC’den giden yüzün üzerinde iş aracı, ve 200’ün üzerinde uzman personel, depremden en çok etkilenen bölgelerden olan Hatay’da arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Ekipler, Hatay merkezde depremde pek çok binanın çöktüğü Odabaşı bölgesinde sabaha karşı dün sabaha yakın saat 02.00 itibarı ile çalışmalara başladı.

Gazimağusa Limanı’ndan 8 Şubat Çarşamba gecesi yola çıkan ekip, 20 saatlik deniz ve kara yolculuğunun ardından Hatay’a vardı.

Karayollarındaki sıkışık nedeniyle, İskenderun-Hatay arası 100 kilometrelik yolculuk yaklaşık 8 saat sürdü.

Koordinasyon çalışmalarında yer alan Belediye başkanlarından alınan bilgiye göre ekipler, KKTC'den giden ekipler Hatay’a ulaşır ulaşmaz AFAD ile yapılan görüşmenin ardından Odabaşı’nda üç noktada görevlendirildi. Ekipler ayrıca AFAD yetkililerinin gösterdiği farklı farklı noktalara da hizmet ediyor.

Ekipler, saat 02.00’den itibaren vardiyalı olarak kesintisiz çalışıyor.

Ekipler, çadır ve seyyar mutfak düzenini yine Odabaşı’nda belirlenen bir noktada kurdu.

