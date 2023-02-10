İş araçlarımız deprem bölgesinde

KKTC’den gönderilen iş araçları, operatörleri taşıyan gemi İskenderun Limanı’na geldi.

Yüzün üzerinde iş aracı ve operatörün hangi bölgede çalışma yapacağı, AFAD ile yapılacak koordinasyon toplantısında belirlenecek.

Belediye, asker ve özel işletmelere ait iş araçlarının koordinasyonu için bazı belediye başkanları da gemiyle birlikte geldi.

