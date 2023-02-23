İş aracı alev aldı

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesine ait şantiye alanı içerisinde park halinde bulunan belediyeye ait kepçede dün saat 16.30 sıralarında, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu kepçenin motor ve kabin bölümü yanarak hasar gördü.
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