Irkçılık örneği

Kıbrıslı Rum bir anneden, Güney Kıbrıs’taki bir hastanede doğan ve şu anda 5 yaşında olan bir çocuk, sırf babası Türkiye kökenli olduğu için “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını alamadı. Rum yetkililere “Çocuğum kimliksiz mi kalacak?” sorusunu yönelten anne “Babası gibi Türk vatandaşlığı alsın” yanıtını aldı

Güney Kıbrıs’ta doğan ve şu anda 5 yaşında olan bir çocuğun annesinin Kıbrıslı Rum olmasına karşın sırf babası “Türk kökenli” olduğu için “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alamadığı ve kimliği ve vatandaşlığı olmadan yaşamını sürdürmeye çalıştığı aktarıldı.

Politis gazetesi: “Kimlik Alma Hakkından Mahrum Bırakıyorlar – Kıbrıslı Rum Kadının Beş Yaşındaki Çocuğu Kıbrıs Cumhuriyeti Tarafından İstenmeyen İnsan Sayılıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Rum bir anneden, Güney Kıbrıs’taki bir hastanede doğan ve şu anda 5 yaşında olan bir çocuğun, sırf babası Türkiye kökenli olduğu için “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını alamadığını yazdı.

Gazete, çocuğun babasının, Gazimağusa’da, Türk anne-babadan dünyaya gelen biri olması sebebiyle Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıslı Rum kadının çocuğuna vatandaşlık vermeyi reddettiğini belirterek bu davranışla Rum makamların, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilgili yasasını, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve AB temel haklar bildirgesini ihlal ettiğini” vurguladı.

Söz konusu çocuğun annesi Anthi ise gazeteye yaptığı açıklamada; “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, Derinya’da doğup ikamet etmekte olduğunu ve kızının da 2017 yılında Mağusa Genel Hastanesi’nde dünyaya geldiğini” belirtti.

Güney Kıbrıs’ta ikamet ediyor olmalarına karşın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kızına vatandaşlık vermeyi reddettiğini” vurgulayan Anthi, 2017 yılında vatandaşlık almak için birçok kez girişimde bulunduğunu anca sonuç almak bir yana ırkçı davranışlara maruz kaldığını aktardı.

Anthi, 2017 yılında kızı doğduğunda Rum İçişleri Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu ve 2019 yılına kadar her altı ayda bir bakanlığa gitmeyi sürdürdüğünü belirterek, en son gidişinde kendisine “2013 yılından itibaren ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk olan çocukların bilgilerini kontrol etmeye son vermeleri sebebiyle başvurusunu değerlendirmeye alamayacaklarının” söylendiğini vurguladı.

Anthi, oradaki görevlilere “Peki ben ne yapacağım? Çocuğum kimliksiz mi kalacak?” sorusunu yönelttiğini, görevlilerden birinin ise kendisine “Babası gibi Türk vatandaşlığı alsın” yanıtını verdiğini aktardı.

Gazete haberinin devamında, Rum Çocuk Hakları Komiseri Despo Mihailidu’nun konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

Mihailidu açıklamasında, bu tür durumlarda çocuk haklarının ihlal edildiğini, devletin çocukların vatandaşlık hakkına saygı göstermek zorunda olduğunu belirterek “vatandaşlığı olmayan çocuklarımızın olması söz konusu olamaz” şeklinde konuştu.

Mihailidu, 2021 yılından itibaren ofisinin, “ebeveynlerinden biri Türk vatandaşı olan veya Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yasadışı yollardan girmiş üçüncü ülke vatandaşı olan çocuklara dair 10 başvuru aldıklarını” belirterek ofisinin kurumsal görevini yerine getirerek Rum İçişleri Bakanlığı’na birçok kez müdahalelerde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, “Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartlarından” anne ve baba adlarının çıkarılması konusunun Rum Meclisi Çocuk Haklarının Korunması komitesinde gündeme geldiğini aktardı.

Gazete, babası belli olmayan çocukların kimlik kartlarında baba adı bulunan kısmın boş bırakılmasının çocuklar için ayrımcılık ve diğer sorunlara yol açması sebebiyle konunun gündeme taşındığını, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in ise komitede yaptığı konuşmada, anne-baba adlarının kimlik kartlarında yazmasının İçişleri Bakanlığı için büyük önem taşıdığını söylediğini aktardı.

Nuris konuşmasında, anne-baba adlarının kayıtlı olmasının para alış verişleri, güvenlik ve polisiye konularında gerekli görüldüğünü belirtirken ayrıca anneden ötürü göçmenlik desteği alanlar ile Rum makamlara çeşitli sebeplerle başvuran Kıbrıslı Türklerin kimliklerinin doğrulanmasında da bu verilerin kimlik kartlarında bulunmasının önem taşıdığını aktardı.



