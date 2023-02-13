İptal edilen kış kamplarının ücretlerinin iadesi için 3 seçenek

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Anavatan Türkiye’de yaşanan üzücü deprem felaketinin ardından Kantara Kış Kamplarını iptal ettiklerini duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Özsaygın, online olarak ödenen kamp ücretlerinin ailelere iadesi konusunda üç alternatifli seçenek geliştirdiklerini bildirdi.

Özsaygın, dairenin bu yıl Şubat ayında gençlere yönelik düzenlediği aktivite ve eğlence kamplarının 3 dönemini (6-9 Şubat 11 ve 12. Sınıf, 9-12 Şubat 9 ve 10. Sınıf ve 12-15 Şubat 11 ve 12. Sınıf) Türkiye’de yaşanan üzücü deprem felaketi sonrası iptal etmek durumunda kaldıklarını kaydetti.

Buna bağlı olarak 3 dönem için yapılan müracaatlarda online olarak ödeme yapanlara iadeye ilişkin 3 alternatifli seçenek oluşturduklarını belirten Özsaygın, “Oluşturulan seçeneklerde ailelerimiz çocuklarımızın kamp ücretlerini isterse geri alabilecek, isterse yatırılan tutarı yaz kampı için kullanabilecek, isterse de depremzedelerin yararlanabilmesi için deprem fonuna aktarabilecek” ifadelerini kullandı.

Formlara Genclik Dairesi Facebook hesabından da ulaşılabileceğini belirten Özsaygın, şu ifadelere yer verdi:

“Kamp Ücreti İadesi İçin İstenilen Bilgiler;

1. seçenek: Kişiye iade

a) Kampı onaylanan genç dairemize bir dilekce yapacak ve ıslak imzalı bir şekilde aslını dairemize ulaştıracak veya belirlenen adreslere 15 Mart tarihinden önce teslim edecek.

b) Kimliğin arkalı önlü fotokopisini dairemize ulaştıracak veya belirlenen adreslere 15 Mart tarihinden önce teslim edecek.

c) Ebeveynine ait banka UBAN veya İBAN’ını gösteren banka onaylı belge (orjinalini dairemize ulaştıracak veya belirlenen adreslere 15 Mart tarihinden önce teslim edecek.)

d) Belirtilen hesap numarasına aktarılması için tarafımızdan gerekli işlemler yapılacak

2. seçenek: Kişiye yaz kampı hakkı tanıma

a) Kişi yaz kampı formunu dolduracak ve annesi veya babasına imzalatacak

b) Yaz kamplarını belirlediğimiz dönemlerde yaş gurubuna uygun olan bir tarih için tarafımızdan telefonla aranarak bilgi verilecek.

3. seçenek: Deprem fonuna aktarma

a) Kişi yine 1.seçenekte olduğu gibi hazırlayacağımız şekilde bir dilekce yapacak kendisi ve ebeveynlerinden en az birine imzalatacak, ıslak imzalı bir şekilde aslını dairemize ulaştıracak veya belirlenen adreslere 15 Mart tarihinden önce teslim edecek.

b) Devletimizin açmış olduğu Kooperatif Merkez Bankası Hesap No: 1301824 - UBAN: CT 52 1200 0010 0000 0000 0130 1824 deprem hesabına aktarılması için tarafımızdan gerekli işlemler yapılacak”

