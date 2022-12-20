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Internet ve ses hizmetlerinde kesintisi olacak

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Internet ve ses hizmetlerinde kesintisi olacak
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Telekomünikasyon Dairesi, gece yarısından 04:00’e kadar internet ve ses hizmetlerinde kısa süreli kesinti olacağı uyarısında bulundu.

Daire’den yapılan duyuruda kesintinin sistemde yapılacak çalışmadan dolayı olacağı kaydedildi.
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