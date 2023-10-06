İntergaz’ın güvenliği ve kalitesi ödüllendirildi

Yılın Ürün Güvenliği, Hizmet Kalitesi ve Tüketici Memnuniyeti Ödülü İntergaz’ın oldu

İntergaz, ürün güvenliği, hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti alanlarında gösterdiği hizmet anlayışı nedeniyle Tüketici Derneği tarafından verilen bir ödül kazandı.

Bu ödül, İntergaz’ın müşterilerine sunduğu yüksek kaliteli hizmet ve güvenilir enerji ürünleri ile tüketicilere verdiği değerin bir teyidi olarak kabul ediliyor.

İntergaz’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Bu ödül, İntergaz olarak müşterilerimize verdiğimiz önemin ve kalite odaklı çalışmalarımızın bir sonucudur. Müşterilerimizin güvenini kazanmak ve onların enerji ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. İntergaz gelecekte de yüksek kalitede hizmet sunma ve enerji sektöründe liderlik yapma vizyonunu sürdürecektir. İntergaz enerji sektöründe ürün güvenliği konusundaki taahhüdünün bir sonucu olarak bu ödülü almaktan gurur duymaktadır. Şirketimiz, enerji kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetme ve çevresel etkileri en aza indirgeme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Aynı zamanda müşteri odaklı yaklaşımıyla hizmet kalitesini sürekli olarak yükseltmekte ve tüketici memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktadır.” İfadelerine yer verildi.

