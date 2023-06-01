İntergaz’dan personeline başarılı ilk yardım eğitimi

İntergaz, çalışanlarının, ailelerinin ve toplumun güvenliği ve sağlığı konusundaki taahhüdünü bir kez daha yerine getirmek adına “İlk Yardım Eğitimi” programı düzenledi. Eğitim, çalışanlarına acil durumlarda doğru ve etkili müdahalelerde bulunma becerileri kazandırmayı hedefliyor.İlk Yardım Eğitimi, İntergaz dolum tesislerinde bugün gerçekleştirildi.Eğitime katılan çalışanlar, uzman eğitmenler tarafından yönlendirildi ve çeşitli senaryolar üzerinde pratik yapma fırsatı buldular. Bu sayede, acil durumlarda doğru kararlar almak ve hızlı müdahale etmek konusunda daha da donanımlı hale geldiler.Eğitim, temel ilk yardım becerilerinin yanı sıra solunum durması, kalp krizi, yaralanmalar, yanıklar ve benzeri acil durumlarla nasıl başa çıkılacağı konularını da içeriyordu. Ayrıca, katılımcılar arasında iletişim ve ekip çalışması gibi önemli becerilerin geliştirilmesine de odaklanıldı.İntergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer "Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı bizim önceliğimizdir. İlk Yardım Eğitimi programıyla, acil durumlarda doğru ve etkili müdahaleler yapabilme yeteneklerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Bu, sadece çalışanlarımızın güvenliğini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda toplumumuzun genel sağlık bilincini artırmaya da katkı sağlayacak bir adımdır" dedi.İntergaz bu eğitim programını, çalışanlarına yönelik yatırımlarının bir parçası olarak görüyor. Şirket, çalışanlarının profesyonel gelişimine ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanmasına büyük önem veriyor. İlk Yardım Eğitimi programı, şirketin sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk çabalarının bir parçası olarak da değerlendiriliyor.