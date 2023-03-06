İntergaz’dan dayanışma örneği

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde Sırdaş Mobilya mağazasında çıkan yangını söndürmek için adeta seferberlik ilan edilirken, bu konuda duyarsız kalmayan İntergaz, ekiplerini bölgeye gönderdi, yangın söndürme çalışmalarına bizzat katkı koydu.İntergaz’a ait su tankerleri ve çalışanlar, yangın haberini alır almaz bölgeye intikal etti, alevleri söndürmek için canla başla çalışma yaptı.Tam bir dayanışma örneği sergileyen İntergaz ekipleri, yangının büyümesini önlemek adına büyük destek sağlayarak takdir topladı.