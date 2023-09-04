İnsanlık ölmedi dedirten davranış

Ali Kılınç adlı kişi, İçişleri Eski Bakanı Ziya Öztürkler’in düşürüp kaybettiği cüzdanını bulup Öztürkler’e teslim etti

İçişleri Eski Bakanı, Milletvekili Ziya Öztürkler, düşürüp kaybettiği cüzdanını bulup veren kişiye teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Öztürkler, önceki gece gitmesi gereken bir düğün için evden çıktığını belirterek arabaya binmeden önce evden bir şeyler almak için cüzdanı arkadaşına bıraktığını, ancak arkadaşının cüzdanı arabanın üzerine koyup unuttuğunu söyledi.

Öztürkler, cüzdanını Ali Kılınç isminde bir kişinin bularak kendisine ulaştığını ifade etti. Öztürkler, “Kendisine bu duyarlı ve ahlaklı davranışı için teşekkür ederim” dedi.

Öztürkler’in paylaşımı şu şekilde:

"Malum dün gece (önceki gece) cumartesi; yaz dönemi gitmem gereken düğünler var. Evden çıkıyoruz.

Birinci durak Çatalköy, düğüne gireceğiz cüzdanı arıyoruz; arabayı didik didik ediyoruz cüzdan yok.

O sırada benim arkadaştan bir ses geliyor; cüzdan arabanın üzerindeydi.

Arabaya binmeden önce evden bir şeyler almam gerekiyordu cüzdanı arkadaşıma bıraktım. Arkadaşım beni beklerler benim cüzdanı arabanın üzerine koyuyor ve unutuyor.

Ķimlik, ehliyet, kredi kartlarım hepsi cüzdanda...

Soğuk soğuk terler akmaya başladı. Neyse bir müddet sonra bir arkadaşım beni arıyor ve hoca cüzdanı düşürdün mü diyor?...

Evet, diyoruz cüzdanımı Ali Kılınç isminde bir arkadaş buluyor. Kimlik kartımdan yola çıkarak Güzelyurtlu arkadaşlarıma ulaşıyor, irtibat numarasını bırakıyor.

Sonuçta arkadaşla Lefkoşa Fuar alanı önünde buluşup cüzdanımı bana teslim ediyor.

Ali Bey TC uyruklu bir kardeşim, uzun yıllar KKTC'de çalışma izinli kaldığını ifade ediyor.

Kendisine bu duyarlı ve ahlaklı davranışı için teşekkür eder, akşam birlikte çektiğimiz fotoyu da sizlerle paylaşmak istiyorum."

