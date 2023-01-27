“İnsanını reddeden bir anlayışın karşısındayız”

Mühendis Mimar Odaları Birliği, hükümetin KTMMOB Birliği Yasası’nda yapmak istediği değişikliğe karşı çıktı ve her türlü devlet projesinin vizeye gerek kalmadan ülkede kontrolsüz uygulanmasının öngörüldüğünü vurguladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Talip Atalay, devlete ait projeler ve uluslararası anlaşmalar kapsamında yapılacak projeler için Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden vize alınmamasını içeren bir yasa önerisi sundu.

3 vekil, söz konusu yasa önerisine geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde “elektronik ortamda” imza attı. Öneride imzası bulunan UBP Milletvekili Özdemir Berova imzasını, AKPA Genel Kurul toplantısı için gittiği Strazburg’tan attı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

3 vekilin imzasını taşıyan öneri önümüzdeki ilk Meclis Genel Kurulu toplantısında gündeme getirilecek; ivedilik alması halinde doğrudan komitede görüşülmeye başlanacak, ivedilik alamaması halindeyse 15 gün içerisinde halkın bilgisine sunulup, ardından da komite gündemine alınacak.

KTMMOB TEPKİLİ

Öte yandan Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), hükümet üyesi partilerden 3 milletvekilinin KTMMOB Birliği Yasası ile ilgili sunduğu değişiklik yasa önerisini kabul etmeyeceğini, sonuna kadar mücadele edeceğini açıkladı.

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanacak olan “devlete ait projeler ile uluslararası antlaşmalar veya bunlara dayanan protokoller uyarınca yapılacak olan projeler için vize alınması gerekmez” maddesi eklenerek, bu doğrultuda yapılacak her türlü devlet projesinin vizeye gerek kalmadan ülkede kontrolsüz uygulanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Adanır, “1960 yılından itibaren bu ülkenin, sosyal ve kültürel özelliklerini bilerek, yaşayarak projeler tasarlayan ve üreten, bizler sadece meslek alanında değil; bu toprakların dününde olduğu gibi bugününe ve yarınına sözü olan, bu toprakların değerini bilerek değer katmayı ilke edinmiş Birliğimize üye mimar, mühendis ve şehir plancıları yok sayılarak dıştan gelecek projelerin önü açılmak istenmektedir.” ifadelerini kullandı.

Adanır, KTMMOB’nin kamu kurumu niteliğinde hizmet veren ve yasası olan bir meslek kuruluşu olduğunu, belirterek, “Devlet projelerinin vizeden muaf tutulması, bu ülkenin devletinin kendi yapmış olduğu yasalara kendisinin uymayacağının ifadesinden başka bir anlam taşımamaktadır. “ dedi.

Serbestçe yurt dışından projeleri getirerek ülke sınırları içerisinde yapılması planlanan devlet projelerinin yasa değiştirerek meşru kılmaya çalışan ve kendini reddeden bir devlet zihniyeti ile karşı karşıya olduklarını savunan Adanır, “Yasa değişiklik önerisini hazırlarken KTMMOB’den hiçbir görüş almamış siz seçilmiş milletvekilleri nasıl bir düşünce tarzı içinde olduğunuzu anlayamıyor ve sizleri tanıyamıyoruz. İnsanını reddeden, ülkesini reddeden, devletini reddeden bir anlayışın karşısındayız.” dedi.

