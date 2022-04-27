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İnsan Hakları Platformu'ndan Gezi Parkı Davası kararına kınama

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İnsan Hakları Platformu'ndan Gezi Parkı Davası kararına kınama

İnsan Hakları Platformu, Türkiye’de önceki gün sonuçlanan Gezi Parkı Davası konusunda yazılı açıklama yaparak, Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin 18'er yıl hapis cezasına çarptırılması kararını kınadı.

Bu olayın etkilerinin uluslararası arenada da tepki uyandırdığı kaydedilen açıklamada, “Alınan karar hukuki temellere hiçbir şekilde dayanmamakta ve siyasi erkin keyfi bir uygulaması olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca davada yargılananların tümünün Türkiye’de sivil toplum alanında çalışmalar yürüten kişiler olması, bu kararın sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına ağır bir darbe girişimi olduğunu göstermektedir” denildi.

“İnsan Hakları Platformu, insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne indirilen darbe nereden gelirse gelsin buna karşı durmayı kendine prensip edinmiştir” denilen açıklamada, Şener Levent’e verilen 1 yıl hapis cezası kararı ve Türkiye’ye girişi engellenenlere de değinildi.

Devam eden Bengül Gargınsu davasını endişeyle izlediklerini kaydeden İnsan Hakları Platformu’nun açıklamasında, “İnsan hakları savunucularının ve sivil toplumun yanında olduğumuzu duyurur, bu tür insan hakları ihlallerinin takipçisi olmaya ve bu konularda ses çıkarmaya devam edeceğimizi bildiririz” ifadelerine yer verildi.

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