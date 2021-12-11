İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler’den bayrak protestosu

İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türkleri, KKTC bayrağının indirilmesi kararını veren Waltham Forest Belediye Başkanı Grace Williams'ı protesto etti



İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, 15 Kasım'da Waltham Forest Belediyesi önündeki direğe çektikleri KKTC bayrağının, Rumların tepkilerinin ardından indirilmesi emrini veren Belediye Başkanı Grace Williams'ı protesto etti.

Başkent Londra'daki Waltham Forest Belediye binası önünde toplanan çok sayıda Kıbrıs Türkü, ellerinde KKTC ve Türk bayraklarıyla "Adalet istiyoruz", "Elinizi bayrağımızdan çekin, kimliğimizden çekin", "Biz varız. Kıbrıs Türküyüz", "Irkçılığa hayır" sloganları attı.

Gösteriye katılan Kıbrıs Türkleri, Belediye Başkanı Williams'ın da istifasını talep etti.

Protestoya katılanlardan eski İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, "Bizim vatanımız tanınmamış olabilir ama bizler Kıbrıs Türkleriyiz. Kendimizi bu şekilde tanımlarız ve bu bayrak bizim kimliğimizdir. Hiç kimse bize kimliğimizi saklamamızı söyleyemez." dedi.

Bölgede birçok etnik grubun yaşadığını ve bu grupların bayraklarının özel günlerde asıldığına işaret eden Kemal, Kıbrıs Türklerinin de bayrağını dalgalandırmak için talepte bulunduğunu ve bu talebin kabul edildiğini fakat daha sonra bayrağın indirildiğini anlattı.

Kemal, KKTC bayrağı indirildikten sonra hiçbir şekilde kendilerinden özür dilenmediğini dile getirerek, buna karşılık, bayrağın indirilmesi talebinde bulunan kişilerden özür dilendiğini aktardı.

Leyla Kemal, "Bu çok büyük bir saygısızlıktır. Bayrağımızı sürükleyerek sepetin içerisine ambara attılar." diye konuştu.

Kemal, diğer azınlıklara bayrak asma hakkı veriliyorsa, Kıbrıs Türklerine de verilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bizim bayrağımız bizim kimliğimizdir. Bizler varız. Bunu bir şekilde kabul etmeleri gerekiyor. Onlardan özür dilemelerini istiyoruz. Bayrağımızın tekrardan yukarıya çekilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampanyada şimdiye kadar 2 bin 800'den fazla imza toplanırken, "http://north-cyprus-exists.com/walthamforestcouncil.html" adresinden de Kıbrıslı Türklerden belediyeye ulaşarak şikayette bulunulması istendi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, söz konusu eylemi selamlayarak soydaşlarımıza destek belirtti. KKTC bayrağına sahip çıkan eylemcilerle kalben yan yana olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, böylesine anlamlı bir amaç için bir araya gelinmesinin takdire şayan olduğunu söyledi.



