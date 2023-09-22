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“İngilizce kitapları ailelere ödetildi”

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KTÖS, T&T Havalimanına 59 milyon Euro borç silen devletin, 595 TL’ye satılan İngilizce kitapları “bütçe yetersizliği iddiasıyla” ailelere ödettiğini vurguladı

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“İngilizce kitapları ailelere ödetildi”
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KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “özel şirket” olarak tanımladığı T&T’ye 59 milyon Euro borç silen devletin, ilkokul için 475 TL, ortaokul için 595 TL’ye satılan İngilizce kitapları “bütçe yetersizliği iddiasıyla” ailelere ödettiğini söyledi.
Maviş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Anayasa’nın 59. Maddesi eğitim ve öğretim hakkını güvence altına alır ve 4. Fıkrası ‘Halkın öğrenim ve eğitim gereksinimlerini sağlama sorumluluğunu devlete yüklerken, 5. Fıkrası’da ücretsiz öğrenim hakkını da garanti eder.
Anayasa’nın 75. Maddesi ise kamu giderlerini karşılamak için, yurttaşın mali gücüne göre ödeyeceği vergiyi belirler ve bu yükümlülük dışında bırakılma durumunu ölçü ve ilkelerle sınırlar.
Bütçe yetersizliği iddiası ile okullarda kullanılan İngilizce kitapları ( ilkokul 475 TL, ortaeğitim 595 TL) ailelere yıkarak anayasal sorumluluğunu yerine getirmeyen devlet, diğer yandan zengin bir devlet anlayışı ile bir şirkete 59 milyon Euro borç silerek sorumsuzluk timsali oluyor.
Geçmişte Eğitim Bakanlığı tarafından bir miktar satın alınıp ücretsiz de dağıtılan kitaplar, ekonomik sorunların olduğu günümüzde konuşulmuyor.
Son günlerde Türkiye’den ücretsiz kitaplar gönderildiği ile ilgili yayınlar var. Peki tartışmalı kitaplar ücretsiz ise, kitapların basımı ile ilgili ayrılan bütçe nerde? Bütçeyi kullanmadıysanız, İngilizce kitaplarını ödeyiniz. Aileler artık talepkar olmalı, sonuç odaklı olarak birlikte ses verelim.”
 
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