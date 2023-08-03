banner913
banner932
“Eylül’de eğitimi büyük bir kaos bekliyor”
“Eylül’de eğitimi büyük bir kaos bekliyor”
9 0
Yine dağ yolu, yine kaza
Yine dağ yolu, yine kaza
21 0
 
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
Ülke genelinde trafik denetimileri devam ediyor
22 0
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
“Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”
15 0
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
131 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
111 0
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
504 0
banner964

İngiliz vekilden KKTC’ye tanınma desteği

banner476

İngiliz Milletvekili Sammy Wilson, KKTC’nin dünya tarafından tanınmasına destek verdi ve “KKTC’nin BM tarafından bağımsız bir devlet olarak kabul edilememesi için hiçbir neden yok” dedi

banner825
İngiliz vekilden KKTC’ye tanınma desteği
banner971
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına İngiltere'den önemli bir destek geldi.
İngiliz Milletvekili Sammy Wilson, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması gerektiğini vurguladı.
İngiliz siyaset dergisi Politicshome'da bir yazı kaleme alan Sammy Wilson, "Kıbrıs Adası’nda sınırın her iki tarafında tam olarak işleyen hükümetler ve demokratik sistemler var" diye yazdı, KKTC’nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınmaması için bir neden olmadığını vurguladı.
İngiliz Milletvekili, Kuzey İrlanda barış sürecinde imzalanan ve "Hayırlı Cuma Anlaşması" olarak da bilinen Belfast Anlaşması’na işaret etti, "Kosova'nın bağımsızlığına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nın 2010 kararı KKTC'nin talebine daha fazla yasallık sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.
Wilson, Kıbrıs’ta çözüm planlarını Rumların reddettiğini vurguladı, İngiltere’nin bu süreçte Kıbrıs Türkleri ve Rumlar arasında ara bulucu olmasını istedi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.