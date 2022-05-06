“İnanması güç, kabullenmek imkansız”

Geçtiğimiz cumartesi akşamı iki kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazada hayatını kaybeden Büyükkonuk Belediye Başkan Sekreteri Meryem Gözütok için belediyede yas ilan edildi



Büyükkonuk -Kaplıca anayolu üzerinde 30 Nisan’da gerçekleşen kazada kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 38 yaşındaki Meryem Gözütok için Büyükkonuk Belediyesi’nde yas ilan edildi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, sekreteri ve Özel Kalemi olan Meryem Gözütok’un vefatı nedeniyle dün ve bugün Belediye’nin kapalı olacağını duyurdu. “Meryem’imizi kaybetmenin derin acısı içindeyiz” diyen Sennaroğlu, dün ve bugün Acil Birim dışında tüm idari birimlerin Pazartesi gününe kadar kapalı olacağını belirtti. Duyurusunu sosyal medya üzerinden yapan Sennaroğlu şunları söyledi:

Değerli Belde Halkım,

Yastayız..

Belediye Başkanlığı Sekreterim ve Özel kalemim Meryem'imizi Kaybetmenin derin acısını hiç dinmeden yaşıyoruz ..

Bu nedenle Perşembe ve Cuma günü Acil Birim (Su yükleme vs) dışında Tüm idari Birimlerimiz pazartesine kadar Kapalı olacaktır.

Işıklar yoldaşın olsun Güzel İnsan...

İnanması Güç ...Kabullenmek İMKANSIZ.



