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İmha edilmeyi bekleyen ilaçlar taşınmaya başlandı

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Sağlık Bakanlığı, 2016 yılında yanan Devlet Laboratuvarı’nda bulunan tarihi geçmiş ilaçların imha edilmek üzere taşınma işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

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İmha edilmeyi bekleyen ilaçlar taşınmaya başlandı
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Sağlık Bakanlığı, 2016 yılında yanan Devlet Laboratuvarı’nda bulunan tarihi geçmiş ilaçların imha edilmek üzere taşınma işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı ile Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Ltd. arasında, tarihi geçmiş ilaçların toplama taşıma ve bertarafıyla ilgili sözleşmenin imzalanmasının ardından Devlet Laboratuvarı’ndaki tarihi geçmiş ilaçların imha edilmek üzere taşınma işlemleri başlatıldı.
Laboratuvarda bulunan atıkların tamamen taşınmasının ardından ivedilikle Devlet Laboratuvarı’nın testlerinin tamamlanmasıyla birlikte tadilatına başlanması hedefleniyor.
 
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