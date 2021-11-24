banner583
“Bu çile ne zaman bitecek?”
“Bu çile ne zaman bitecek?”
69 0
Görkemli salonda mest eden konser
Görkemli salonda mest eden konser
38 0
 
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
43 0
Tarihi postane ilgi bekliyor
Tarihi postane ilgi bekliyor
9 0
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
78 0
38 0
MTG’den renktaşına darbe
MTG’den renktaşına darbe
31 0
banner661
banner726

İmamoğlu’ndan Geçitkale’ye ziyaret

banner476

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet Geçitkale Belediyesi’ni ziyaret etti.

banner714
İmamoğlu’ndan Geçitkale’ye ziyaret
banner721
 
Ziyarette, her iki belediye arasında iş birliğinin artırılması konusunda karşılıklı fikir ve önerilerde bulunuldu. 
Geçitkale Belediyesinde gerçekleştirilen toplantının ardından İmamoğlu, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ile birlikte Geçitkale köy meydanında vatandaşlarla bir araya geldi. 
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye Cittaslow Koordinatörü Tunç Soyer de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Cittaslow üyesi belediye başkanlarıyla bir araya geldi.  
Geçitkale Belediyesinde Pazar günü gerçekleştirilen toplantıda, Cittaslow Belediye Başkanları ve koordinatörleri bir araya gelen Soyer, Türkiye ve KKTC’deki Cittaslow ağları arasındaki iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.