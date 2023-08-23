İlseven Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı oldu

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Serkan İlseven görevinden alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı.



Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameye göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında İçişleri Bakanlığı Müsteşar mevkiine atanan Serkan İlseven’in bu mevkiden alınarak, bugünden itibaren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar mevkiine atanmasına karar verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper ise bugünden itibaren görevinden alındı.

