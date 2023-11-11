“İlkelerin 85 yıldır rehberimiz oldu"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Atatürk, ölümünün 85’inci yıl dönümünde anıldı

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85’inci yıl dönümünde dün KKTC’de de tören ve etkinliklerle anıldı.

Başkent Lefkoşa'da, tüm ilçelerde, bucaklarda ve okullarda dün Atatürk'ü anma törenleri düzenlendi.

Atatürk Anıtı’nda dün sabah düzenlenen, devlet, hükümet, askeri yetkililerle, sivil toplum örgütü, kurum, kuruluş ve muharip dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı törende, Ulu Önder Mustafa Kemal, bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıldı.

10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yuman Atatürk için 09.05’te sirenler çaldı; saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’yla bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Türk Milletinin yetiştirdiği büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Unutmamak üzere, seni sonsuzluğa uğurladığımız bu günde sevgi, saygı ve özlemle yad ediyoruz. Bedenen aramızdan ayrılsan da bıraktığın mücadele ruhu, eserlerinle ve ilkelerin 85 yıldır rehberimiz olmuştur. İnanıyorum ki gelecek nesiller aynı hissiyatla bu minvalde yürümeye devam edecekler, ilke ve inkılapların çerçevesinde cumhuriyetlerine sahip çıkacaklardır. Vasiyetin olduğu üzere Türkiye’nin ve Türk milletinin bekası için Kıbrıs’a dikkat edecek ve çok çalışacağız. Sevgin biz Kıbrıslı Türklerin içinde sönmez bir ateş, vizyonun vizyonumuzdur. Ey büyük Atatürk! Naçiz vücudun çok sevdiğin vatan topraklarının kollarında yatmakta; düşüncelerin, ilkelerin daima mensubu olmakla gurur duyduğumuz Türk Ulusunun yolunu aydınlatmakta ve ‘en büyük eserim’ diyerek daima övündüğün Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta durmaktadır. Ruhun şad olsun!”

