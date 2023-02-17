İlk prefabrik evler gönderiliyor

Başbakan Üstel, bir hafta sonra ilk prefabrik evlerin Türkiye’de gönderilmesine başlayacaklarını açıkladı

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu ile Başbakanlık arasında imzalanan protokolle başlatılan yardım kampanyasında toplanacak bağışlar ve devletin oluşturacağı kaynakla Türkiye’deki depremzedelere gönderilmek üzere yapımına başlanan 1000 hanelik prefabrik konutun üretildiği tesislere bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Başbakan Üstel’e prefabrik evlerle ilgili teknik bilgiler de aktarıldı. Buna göre üretimine başlanan ve “Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü”nde kullanılacak prefabrik evler toplam 42 metrekarelik bir alana sahip olacak ve içlerinde 2 yatak odası, salon, tuvalet ve mutfak yer alacak. Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu yetkilileri, evlerin kurulumuna Mart ayının ilk haftasında başlanacağı ve tüm evlerin yaklaşık 2 veya 3 ay içerisinde depremzedelerin yerleşimine açılacağını belirttiler. Ziyarette açıklamalarda bulunan Üstel, halkımızın bu felaket süresinde 1974 ruhu ile kenetlenmiş olduğunu ifade ederek, “Bu birliktelik sürdüğü müddetçe Kıbrıs Türk halkının üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş yoktur” dedi.

Felaketin yaşandığı günden itibaren KKTC olarak Türkiye’nin acısını paylaştıklarını ifade eden Başbakan Üstel “O günden bugüne kadar neler yapabiliriz diye düşünerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öncelikle Türkiye’de soğuk kış mevsiminin olması dolayısıyla oradaki vatandaşlarımız açıkta kalmasın, üşümesin diye gerek çadır gerek battaniye ve gıda yardımları ile yaklaşık 85 tır yardımı Türkiye’ye göndermiş durumdayız. Bunun yanında duyarlı halkımız, hükümetimiz ve değerli insanlarımız maddi bağışlarda bulunmuşlardır. Bu da yaklaşık 18 Milyon TL’yi bulmuştur” dedi. Başbakan Ünal Üstel, yapılan tüm konutların Kıbrıs Türk sanayicisi tarafından üretilmekte olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk sanayicisinin geldiği bu noktanın da takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Üstel, 2-3 gün içerisinde Türkiye’de yapılacak 1000 konutluk proje için belirlenen yeri görmeye gideceklerini, 1 hafta sonra da ilk prefabrik evlerin gönderilmesine başlayacaklarını açıkladı.

