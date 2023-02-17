İlk görüşme 23 Şubat’ta

Cumhurbaşkanı Tatar ve yeni seçilen Rum lider Hristodulidis, 23 Şubat Perşembe günü BM diplomatı Stewart’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında ilk kez bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve yeni seçilen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 23 Şubat Perşembe günü ilk kez bir araya gelecek.

“Birebir ve gayri resmi formatta”, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında gerçekleşecek görüşme, saat 11.00’de başlayacak.

Rum basınında dün yer alan bir habere göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis’le görüşme konusuna önceki gün olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın önceki gün Hristodulidis’le yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Tatar’a da telefon ettiğini ve Tatar’ın Hristodulidis’le görüşmeye olumlu yanıt verdiğini iddia etti.

Gazete, görüşmenin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ara bölgede yer alan Lefkoşa Havaalanı bölgesindeki konutunda yapılacağını da yazdı.

Hristodulidis’in geçtiğimiz Pazartesi yaptıkları konuşma sırasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a, Rum Yönetimi Başkanı olarak görevini resmen devralacağı 1 Mart tarihinden önce de kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu söylediğini yazan gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ın ise başkanlığa seçilmesinden ötürü kutlamak için önceki gün Hristodulidis’i aradığını belirtti.

Stewart’ın bu görüşmede Hristodulidis’in önerisi olduğu üzere, Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşme ayarlamaya hazır olduğunu söylediğini yazan gazete, Hristodulidis’in Stewart’a, görevini resmen devralmadan önce bile Tatar’la görüşmeye hazır olduğunu yinelediğini iletti.

Gazete Stewart ile Hristodulidis’in, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarındaki çıkmazın aşılması yollarını ele almaları için baş başa görüşmek konusunda anlaştıklarını da dile getirdi.

Kıbrıs’taki BM’nin Twitter’daki paylaşımına göre, Stewart’ın Hristodulidis’i kutlayarak, kendisi ve grubuyla iş birliği yapmak için sabırsızlandığını söylediği de belirtildi.

