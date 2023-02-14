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İlk Bayraktar Rıza Vuruşkan'ın 44. ölüm yıldönümü

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İlk Bayraktar Rıza Vuruşkan'ın 44. ölüm yıldönümü
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Bayraktarı Rıza Vuruşkan ölümünün 44’üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Dernek Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, yayımladığı mesajda, Türkiye’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle Rıza Vuruşkan için anma töreni yapılamayacağını, Bayraktarın sevgi, saygı ve şükranla anıldığını ifade etti.
Bayar, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifa dileklerinde bulundu.
Celal Bayar, Vuruşkan’ın geçmişi ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Yarbay Rıza Vuruşkan ilk Bayraktarımız olarak 1958 yılında 'Ali Conan' kod adı ile Kıbrıs’a gelerek İş Bankası müfettişi örtüsü altında göreve başlamıştır. TMT’nin ada çapında örgütlenmesi, eğitilmesi ve silahlandırılmasını sağlamıştır. Direnişimizin temellerini atmıştır. En zor koşullarda ve tehlikeli görevlerin ifasında hazır bulunmuş, inançlı ve kararlı bir komutanımızdı. Bu inancı sayesinde emekli olmasına karşın  gönüllü olarak 1964 Erenköy savaşları esnasında hazır bulunmuş ve büyük katkıları olmuştur. Değerli Bayraktarımızı aramızdan ayrılışının 44’üncü yıl dönümünde bir kez daha saygı, sevgi ve şükranla anar Allah’tan rahmet dileriz”
 
 
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