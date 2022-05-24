“İlhak ve ihanet protokolünü tanımıyoruz”





Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, 1980’lerden günümüze kadar KKTC ile TC arasında imzalanan tüm “iş birliği protokollerinde” ana hedefin KIB-TEK’in, Türkiye sermayesine peşkeş çekilmesi olduğunu fakat EL-SEN’in onurlu duruşuyla dayatan ile iş birlikçilerin bugüne kadar hedeflerine ulaşamadığını savundu.

Özkıraç, EL-SEN adına yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün yine iştahı kabaran bu zihniyete EL-SEN olarak yine geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bahse konu iş birliği protokolünde, KIB-TEK’in peşkeş çekilmek istenmesinin yanı sıra Kıbrıslı Türklere gericiliğin dayatılmasının, limanların özelleştirilmesinin, toplu iş sözleşmesi düzeninin ortadan kaldırılmasının, kamu emekçilerinin haklarının budanmasının, düşünceye pranga vurulmasının ve sendikal mücadelenin sonlandırılmasının hedeflendiğini savunan Özkıraç, açıklamasında, “Bu ilhak ve ihanet protokolünü tanımıyor, kabul da etmiyoruz.” ifadelerine yer verdi

Özkıraç, sendika olarak en kısa sürede topyekûn direnişe hazır olduklarını, ayrıca paydaş örgütlerle de kısa süre içerisinde toplanıp toplumsal mücadelenin ateşini yakacaklarını belirtti ve halkı da direnişe çağırdı.



