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“İlerleyen günlerde sürpriz açıklamalar yapacağız”

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Başbakan Üstel, ilerleyen günlerde sürpriz açıklamalar yapacaklarını ve gençlerin önünü açmak için çalışacaklarını vurguladı

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“İlerleyen günlerde sürpriz açıklamalar yapacağız”
 
 
Başbakan Ünal Üstel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bir grup genci kabul etti.
Meclis’te yer alan kabulde konuşan Başbakan Üstel, 19 Mayıs’ın özel bir gün olduğunu, gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Ülkede sorunlar olduğunun bilinciyle davrandıklarını ve var olan eksikliklerin de gençlerle bir arada gidereceğini dile getiren Üstel, spor aktivitelerini destekleyerek gençlerin önünü açmak için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Üstel, ilerleyen günlerde sürpriz açıklamalar yapacaklarını ve gençlerin önünü açmak için çalışacaklarını da vurguladı.
 
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