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İlacın gofret kadar değeri yok

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Bazı ürünlerin KDV’sini sıfırladığını savunan hükümete Eczacılar Birliği’nden tepki geldi.

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İlacın gofret kadar değeri yok
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Birlik ilacın KDV'sinin yüzde 5, spotajının ise yüzde 2 olduğuna vurgu yaptı "Gofretin KDV'si sıfırlandı" diyerek hükümete gönderme yaptı.
Eczacılar Birliği’nin sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullandı:
"Aylardır dile getiriyoruz, içerisinde bulunduğumuz kriz döneminde ilaca uygulanan girdi maliyetlerini kaldırın ve vatandaşımızın ilaca erişimini kolaylaştırın! Peki sonuç? Gofretin KDV’si sıfırlandı! Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği"
 
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