İlacın gofret kadar değeri yok

Bazı ürünlerin KDV’sini sıfırladığını savunan hükümete Eczacılar Birliği’nden tepki geldi.



Birlik ilacın KDV'sinin yüzde 5, spotajının ise yüzde 2 olduğuna vurgu yaptı "Gofretin KDV'si sıfırlandı" diyerek hükümete gönderme yaptı.

Eczacılar Birliği’nin sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullandı:

"Aylardır dile getiriyoruz, içerisinde bulunduğumuz kriz döneminde ilaca uygulanan girdi maliyetlerini kaldırın ve vatandaşımızın ilaca erişimini kolaylaştırın! Peki sonuç? Gofretin KDV’si sıfırlandı! Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği"

