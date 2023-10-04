“İlaç takip sistemi kurulacak”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, ilaç takip sisteminin bir an önce devreye girmesi için adımlar atmaya başladıklarını söyledi, ilaç eksikliğini gidermek için de ihalelere çıkacaklarını bildirdi

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’nın, vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak, bireysel çözümler değil sağlık sistemini düzeltmeye yönelik adımlar attığını anlattı.

Kayıtlı sisteme geçmek için yazılımlar üzerinde de çalıştıklarını ifade eden Dinçyürek, ilaç takip sisteminin bir an önce devreye girmesi için adımlar atmaya başladıklarını söyledi.

Dinçyürek, yasalar, temel sağlık, ilaç eczacılık, hastaneler, altyapı için gerekli adımları attıklarını ancak özellikle ilaç takip sistemi üzerinde çalıştıklarını belirterek, sistemde “bir delik varsa bunu tıkamak için” çalışma yaptıklarını anlattı.

Testlerle ilgili sıkıntılar ve ilaç eksikliğini gidermek için yapılan çalışmalar, ek bütçe ve ilaç tedariki için atılan adımları anlatan Dinçyürek, ilaç eksikliğini gidermek için de ihalelere çıkacaklarını söyledi.

Temel hedefin, kronik hastalığı olan hastaların sağlık kurulu raporu ile bir yıl boyunca ilaca ulaşabilmesi olduğunu ifade eden Dinçyürek, amacın hastayı mağdur etmeden çözüm üretmek olduğunu vurguladı.

