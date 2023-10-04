İlaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma

Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu, ilaç ödemelerinde bir önceki aya oranla 6 buçuk milyon TL fark olduğunu, Eylül ayında sosyal sigorta sistemine giren reçete sayısının da Ağustos ayına oranla 9 bin reçete daha az olduğunu açıkladı

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, “sahte reçete” soruşturmasıyla ilgili bazı detaylar paylaştı, iddialara yanıt verdi.

Olayla ilgili polise 13 Eylül tarihinde suç duyurusunda bulunulduğunu, aynı gün Polis Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Özel Soruşturma Birimi’ne Sosyal Sigortalar’a ait dijital sisteme tam erişim sağlandığını anlatan Gardiyanoğlu, “Kamuoyunda çıkan ‘Bakan ve Sosyal Sigortalar polise bir liste verdi ve hedef gösterdi’ gibi söylemler tamamen gerçek dışıdır” dedi.

Gardiyanoğlu, kimin tutuklandığı veya kimden ifade alındığı yönündeki bilgileri, basınla eş zamanlı olarak öğrendiğini ve takip ettiğini söyledi

Gardiyanoğlu, soruşturmanın başlatıldığı 13 Eylül’den bu yana ilaçlara ilişkin sosyal sigorta ödeneğinde, bir önceki aya oranla 6 buçuk milyon TL fark olduğunu belirtti. Gardiyanoğlu ayrıca, Eylül ayında sosyal sigorta sistemine giren reçete sayısının, Ağustos ayına oranla 9 bin reçete daha az olduğuna dikkat çekti.

Gardiyanoğlu’nun kürsüde olduğu sırada, CTP Milletvekili Sami Özuslu’nun sorusuna da yanıt verdi. Özuslu, bir gazetenin “Yolsuzlukla ilgili ilk şikayet 2021 yılında yapıldı ancak soruşturma başlatılmadı” manşetine işaret etti, “Madem ki bu konu biliniyordu, siz 1 ay önce olmayan veriyi nasıl buldunuz? Neden soruşturma daha önce başlamadı? İlgili birimler yüklü miktardaki reçete ve ödemeleri fark etmediler mi? Yoksa fark edildi de bunun üstünü mü örtüldü? Bunun da soruşturması yapılacak mı?” sorularını sordu.

Gardiyanoğlu ise şu yanıtı verdi:

“Müdür bana daha önceki yöneticilere aktardığı endişelerini paylaştı. Benden önceki bakanın daha somut bilgiler ve verilerle gelmesini istediğini de söyledi. Aynı veriler benimle de paylaşıldı, ben düğmeye bastım. Toplam düşünme sürem 1 dakika oldu. Ancak bir önceki bakanın somut emare beklemekle ilgili sorunuza kendisi yanıt verse daha iyi olur. Ben bir sorun olduğuna kanaat getirdim, elimi taşın altına koydum, irademi gösterdim. Soruşturmayı hep birlikte takip ediyoruz. Bu soruların muhatabı diğer arkadaşlardır.”







Sadık Gardiyanoğlu, ülkede 440 eczacı ve 950 serbest hekim olduğunu, tümünün sosyal sigortalarla anlaşması olmadığını ve bu kişilere linç girişimini doğru bulmadığını, soruşturmayı basından takip ettiklerini söyledi.

Ödemelerin büyük olduğunu ancak en büyük sıkıntının ilaca erişim olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, reçete zorunluluğu getirildiğiyle ilgili eleştiriler yapıldığını ancak bazı kişilerin bunu kötü yönde kullandığını anlattı, bu yüzden 1 Kasım’dan itibaren kamu hastanelerinde sağlık hizmeti alanların reçeteleri ile devlette ilaç bulamaması halinde 291 anlaşmalı eczaneden ilacın bedelinin yüzde 20’sini ödeyerek alacağını kaydetti.

Gardiyanoğlu, sigortalar ile 92 anlaşmalı serbest hekimin olduğunu ancak bunun artırılması için çalıştıklarını, amacın vatandaşların, kronik hastaların ilaca ulaşımını kolaylaştırmak olduğunu anlattı.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Gardiyanoğlu, Genel Sağlık Sigortası üzerinde çalışmaların sürdüğünü, 2024 yılı içinde hayat bulacağını, anlaşmalı hekimlerle gereken görüşmelerin yapıldığını, sistemin iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, gereken iradeyi ortaya koyduğunu, elini taşın altına koyduğunu, geçmiş dönemlerle ilgili değil, kendi atacağı adımlarla bilgi verebileceğini söyledi, ilaç soruşturmasıyla ilgili ortaya koyduğu iradeyi her alanda ortaya koyacağını kaydetti.

Eylül ayından bugüne ilaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma olduğunu ifade eden Gardiyanoğlu, bakanlığın görevinin, hastaları, vatandaşları mağdur etmeden, sigortalıların parasını korumak olduğunu belirtti.

