“İlaç krizi yakın”

CTP Milletvekili Filiz Besim, kanser ilaçları dahil birçok olmazsa olmaz ilacın devlet eczanesinde olmadığını kaydetti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Sağlıktaki Sistemsizlik En Çok Hastaları Vuruyor ” konulu güncel konuşma yaptı.

Besim, hastaların reçeteler ile ilaç ihtiyacını karşılarken, devletin denetim ve kamu çatısı altında ilaç bulundurması gerektiğini, bunun dışında sigortalıların reçete ile özelden ilaç alabileceğini ancak önlemler alınıp, denetimin sürekli gerekli olduğunu vurguladı.

İlaç takip sisteminin bir an önce özel eczaneleri de kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Besim, ilaç ihalelerinin de yapılması gerektiğini, kamu sağlık çalışanları, hastaneler, altyapı ile ilgili çalışmaların gerekliliğine değindi.

Vatandaşların sağlıklı hizmeti alması için sağlık sistemini çağdaş bir yapıya kavuşturmak için komite kurup birlikte çalışabileceklerini ifade eden Besim, hastalara sağlıklı hizmet verebilmek için sistemin ele alınması gerektiğini söyledi. İlaç krizinin de yakın olduğunu savunan Besim, yeni ilaç bütçesiyle ilaç sıkıntılarının giderilmesini temenni etti ancak kanser ilaçları dahil bir çok olmazsa olmaz ilacın devlet eczanesinde olmadığını kaydetti.

Tüberküloz hastalığına karşı önlemlerin gerekliliği yanında denetimler, testler, hastanelerin altyapısı, röntgen makineleri ile ilgili eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ifade eden Besim, Sağlık Bakanlığı’nın ülkeye gelen yabancı nüfus, kaçak yaşamın ülkeye getirebilecekleri hastalıkların bilincinde çalışması, testleri ve gerekli denetimleri yapmasını istedi.

