İklim değişikliği bir sonraki pandemiyi tetikleyebilir mi?

Bilim insanları, küresel ısınmanın, hayvanları daha kalabalık bölgelere taşınmaya zorladığı ve bunun da insanlara virüs sıçrama riskini artırdığı konusunda uyardı

Geçtiğimiz iki yılın ardından Covid-19 pandemisinin etkileri azalmaya başlasa da, bilim insanları şimdiden bir sonraki küresel sağlık krizini bekliyorlar ve bunun iklim değişikliğinden kaynaklanabileceğini söylüyorlar.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Amerika’daki Georgetown Üniversitesi’nden araştırmacılar, artan sıcaklıkların hayvanları dünyanın daha kalabalık bölgelerine taşınmaya zorladığını ve bunun da insanlara da virüs sıçrama riskini artırdığını iddia ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Ulusal Bilim Vakfı Program Direktörü Sam Scheiner, “Covid-19 pandemisi ve önceki SARS, Ebola ve Zika hastalıklarının yayılımı, hayvanlardan insanlara sıçrayan bir virüsün nasıl büyük etkileri olabileceğini gösteriyor” dedi.

SICAKLIK ARTTIKÇA MEMELİLER YER DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmada ekip, iklim değişikliğinin memeliler ve virüs ilişkisini nasıl yeniden yapılandıracağını anlamak için yola çıktı. Bulgular, sıcaklık arttıkça memelilerin yer değiştirmeye zorlanacağını gösteriyor.

Bu memeliler de yolculukları sırasında diğer memelilerle ilk kez karşılaşacak ve potansiyel olarak binlerce virüsü paylaşacaklar. Bu değişimler, corona virüsü de dahil olmak üzere virüslerin yeni alanlarda ortaya çıkması ve insanlara sıçraması için daha büyük fırsatlar getiriyor.

Çalışmanın başındaki araştırmacı Dr. Colin Carlson, “En yakın benzetme aslında vahşi hayvan pazarlarında gördüğümüz riskler” dedi.

Carlson, “Pazarlar konusunda endişeliyiz çünkü sağlıksız hayvanları doğal olmayan kombinasyonlarda bir araya getirmek, bu süreç için fırsatlar yaratıyor – tıpkı SARS’ın yarasalardan misk kedilerine, sonra misk kedilerinden insanlara sıçraması gibi. Ama bu pazarlar artık özel değil. Değişen bir iklimde, bu tür bir süreç, doğada hemen her yerde gerçek olacak” diye ekledi.

DÜNYA ÇAPINDA ÖNLEM ALMAK GEREKİYOR

Özellikle araştırmacılar, artan sıcaklıkların yarasalar üzerindeki etkileri konusunda uyarıyorlar. Yarasalar, yeni virüslerin yayılmasında merkezi bir rol oynuyor ve yarasa çeşitliliği için en büyük etki güneydoğu Asya’da öngörülüyor.

Araştırmacılar, iklim değişikliğinin viral yayılma üzerindeki etkilerini azaltmanın tek yolunun, vahşi yaşam hastalığı sürveyansını gerçek zamanlı çevresel değişim çalışmaları ile eşleştirmek olduğunu öne sürüyorlar.

Dr. Carlson, “Brezilya serbest kuyruklu bir yarasa Appalachia’ya kadar ulaştığında, hangi virüslerin birlikte çalıştığını bilmeye yatırım yapmalıyız. Bu konakçı sıçramalarını gerçek zamanlı olarak tespit etmeye çalışmak, bu sürecin daha fazla yayılmaya ve daha fazla salgına yol açmasını önlememizin tek yolu” dedi.