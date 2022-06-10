İki yerli ve bir ithal üründe limit üstü tavsiye dışı ilaç kalıntısı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, yerli ürünlerde 7 numuneden 2 üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini bildirdi.

Tarım Dairesi, 3-10 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek, şu sonuçlar elde edildi:

“İthal ürünlerde 34 numuneden 33 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.

Cahide Kılıç’a ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerde 7 numuneden 5 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.

Aydınköy sakinlerinden Kadir Altuntaş’a ait salatalıkta ve siyah patlıcanda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verilmiştir.”