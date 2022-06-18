banner762
banner815
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
9 0
Elektriğe bir zam daha geliyor
Elektriğe bir zam daha geliyor
7 0
 
Haskasap Avusturya’da yarışacak
Haskasap Avusturya’da yarışacak
16 0
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
Süt üretiminde 100 günde 100 ton düşüş
84 0
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu
10 0
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
14 0
55 0
banner797
banner854

İki yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

banner476

banner825
İki yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, yerli ürünlerde 13 numuneden 2'sinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini bildirdi.

Tarım Dairesi, 10-16 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde ithal ürünlerde 28 numunenin tümü temiz çıktı.

Yerli ürünlerde ise 13 numunemin 11’i temiz çıkarken, Mağusalı üreticilerden Abdullah Açıkgöz’e ve Muhammed Coşkun’a ait domateslerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.