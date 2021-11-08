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İki sürücü de alkollü çıktı

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Ölümlü kazanın hemen yakınında sabaha karşı bir kaza daha oldu. Afrika kökenli alkollü sürücü, stadyum ışıklarında kırmızıda durmadı, anayolda seyreden araçla çarpıştı. Diğer aracın Afrika kökenli sürücüsü de alkollü çıktı

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İki sürücü de alkollü çıktı
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Murat ASLAN
Lefkoşa’da dün sabah ölümlü kazanın olduğu yerin hemen yakınında bir kaza daha meydana geldi. İki aracın çarpıştığı kazada sürücülerin yine Afrika kökenli olmaları dikkat çekti.
Kaza saat 03:11 raddelerinde, Atatürk Stadyumu ışıklarında meydana geldi.
235 mlgr. alkolü içki tesiri altında LY 706 plakalı Hyundai marka aracı kullanan 28 yaşındaki Takudzwa Kanyere, Sanayi’den trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı ışıkta durmadı ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde tarafına yeşil ışık yandığı için doğu istikametine doğru 97 mlgr. alkolü içki tesiri altında, hızla seyreden 24 yaşındaki Qhawe Dawid DUBE yönetimindeki ZPS 539 plakalı Toyota marka kiralık araçla çarpıştı.
Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı.
 
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