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İki psikoloğumuz psikososyal destek için Adıyaman'a gitti

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İki psikoloğumuz psikososyal destek için Adıyaman'a gitti
Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferber olan Kıbrıs Türk toplumu çeşitli şekillerde Türkiye'ye yardım etmeye çalışıyor.
Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği'nden Klinik Psikolog Işıl Direktör ve Klinik Psikolog Bleda Tilki deprem bölgesindeki vatandaşlara psikososyal destek vermek için dün gece Adıyaman bölgesine gittiler.
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