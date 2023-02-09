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İki öğrenci ve bir velinin isimleri belli oldu

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İki öğrenci ve bir velinin isimleri belli oldu
Adıyaman Isias Otel enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan üç kişinin isimleri belli oldu.

Öğleden sonra cansız bedenlerine ulaşılan KKTC vatandaşlarının erkek voleybol takımından Özgür İçme, kız voleybol takımından Lavin Kalaycı ve annesi Duygu Kalaycı olduğu bildirildi.
Dün ve bugün sabah saatlerinde öğretmenlerden Pamir Konuklu ile İbrahim Yakula ve Doruk Akın’ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.
 
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