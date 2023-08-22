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İki kömür markasının KKTC'ye girişine izin verilmedi

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İki kömür markasının KKTC'ye girişine izin verilmedi
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TSE standartlarını sağlamayan 2 ithalatçının getirdiği mangal kömürünün KKTC’ye girmesine onay verilmedi.
Çevre Koruma Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, daire bünyesindeki Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı’nda 14-18 Ağustos tarihleri arasında, ülkeye ithal edilmek istenen yakıtlardan 10 kömür numunesine yönelik analizler yapıldı. Analiz sonuçlarına göre TSE standartlarını sağlamayan 2 ithalatçıya ait mangal kömürünün ülkeye  girmesine onay verilmedi.
 
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