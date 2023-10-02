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İki hellim üretim işletmesinin faaliyeti askıya alındı

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Veteriner Dairesi Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi, Eylül ayında yaptığı denetimlerde bozulduğu tespit edilen 400 kg ete, el koyarak imha ederken, iki hellim üretim tesisinin faaliyetini askıya aldı

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İki hellim üretim işletmesinin faaliyeti askıya alındı
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Veteriner Dairesi Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi, “Eylül Ayı Denetim Raporu” açıklandı.
Veteriner Dairesi’nden verilen bilgiye göre, eylül ayı içerisinde 17 süt ürünü imalathanesi, 15 bal paketleme tesisi, 36 kasap, 2 büyükbaş hayvan kesimhanesi, 1 et ürünü imalathanesi ve hellimin tescili kapsamında PDO sertifikasyonu amacıyla 26 küçükbaş ve büyükbaş çiftliğinin gıda hijyeni denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde Girne’de faaliyet gösteren “Şem’s Et Pazarı” isimli işletmede, gıda hijyenine uygun koşullarda muhafaza edilmeyerek bozulduğu tespit edilen 400 kg et, el konularak imha edildi.  
Ayrıca “Yasmin Hellimleri” ve “Dilekkaya Hellimleri” isimli süt ürünü işletmelerinin faaliyetleri, gıda hijyeni kriterlerini sağlayamadıkları gerekçesiyle askıya alındı.
 
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