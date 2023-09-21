Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’nin tanıması yönünde yaptığı çağrıya ilişkin “İki devletlilik politikamız teyit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtmalıyız” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Kıbrıs konusunda verdiği mesajlar nedeniyle teşekkür ederek, “İki devletlilik politikamız teyit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtmalıyız” dedi.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulunda “KKTC’nin tanınma ve izolasyonların kaldırılma zamanı gelmiştir” konuşmasının ardından bu yıl aynı şekilde güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.

Tatar, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ediyorum. İki devletlilik politikamız teyit edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtmalıyız” dedi.

Erdoğan’ın, “federal temelde bir antlaşmanın olamayacağını herkesin bildiğine” işaret ettiğini anımsatan Tatar, farklı ülkelerle diplomatik ve siyasi bağlar kurularak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya davet etmenin önemli olduğunu vurguladı.

“KKTC’NİN DEĞERİ VE ÖNEMİ YÜKSELDİ”

"Uluslararası düzeyde tahıl koridoru olmak üzere birçok konuda dünyada sözünü dinlettiren Türkiye Cumhuriyeti’nin aynı zamanda Kıbrıs’ın garantör ülkesi olduğunu" ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’tan 40 mil uzaklıkta ve aynı zamanda garantör ülke olan Türkiye’nin Kıbrıs’ta sözü, hakkı ve hukuku olduğunu kaydetti. Tatar, Doğu Akdeniz politikası ve tüm bu dengeler içinde KKTC’nin değeri ve öneminin yükseldiğini de belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında, yeni siyaset olan “egemen eşitlik” ve “eşit statünün kabulü” olmadan görüşmelere geçilmeyeceğinin de yer aldığını aktaran Tatar, “Bir anlaşma olacaksa iki devlet arasında olacak” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodilis’in amacının, "KKTC’yi, Rum Cumhuriyeti’ne dönüşen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi devletinin içine çekmek" olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, hazırlanan bazı maddelerle vatandaşları kişisel beklentilerle kendi devletlerine biat ettirmek istediklerini vurguladı.

Türkiye ile olan bağların koparılması noktasında karşı tarafın siyasetinin çökmekte olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, “Dünyanın gerçekleri, görme zamanı geldi” dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü ve önemli bir mesaj verdiğine vurgu yapan Tatar, yeni siyasetin doğru yolda yürütüldüğünün teyit edildiğini kaydetti.

New York’taki temaslara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini bildirdi.



