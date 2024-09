“İki devlet politikası bizim görüşümüz de irademiz de değildir”

33 örgüt bugün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) düzenlenen toplantıda basın açıklaması yaptı, iki devlet politikasının ne görüşlerini ne de iradelerini yansıttığını kaydetti

Kıbrıs sorunu konusunda görüşlerini ifade etmek için bir araya gelen 33 örgüt bugün Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) düzenlenen toplantıda basın açıklaması yaptı, iki devlet politikasının ne görüşlerini ne de iradelerini yansıttığını ifade etti.

Basın toplantısında, Barış Derneği, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (GÜÇ-SEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KES), Kıbrıs Türk Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi (TES), Askeri Sivil Hizmetler Sendikası (AS-SEN), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Emekçi İşçiler Sendikası (EMEK-İŞ), Genel İşçi Sendikası (GENEL-İŞ), Hak Çalışanları Sendikası (HAK-SEN), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Bağımsızlık Yolu, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Baraka Kültür Merkezi, Kıbrıs Türk Biyologlar Derneği, Girne Düşünce Derneği, Sol Hareket, Yeşil Barış Hareketi, İskele Yurttaş İnisiyatifi, Mağusa İnisiyatifi’nden oluşan örgütlerin ortak basın açıklaması okundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, ortak basın açıklaması öncesinde, basına açıklama yaptı.

Müzakere sürecine işaret eden Maviş, Kıbrıs sorunundan en fazla zarar görenin Kıbrıs Türk toplumu olduğunu ileri sürdü.

Maviş öğütler olarak ortak müşterekte bir araya gelerek konu hakkındaki fikirlerini basınla paylaşma ihtiyacı duyduklarını belirtti.

Şu an New York’ta devam eden sürece işaret eden Maviş, Kıbrıs Türk toplumunun orada temsil edilmesinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Maviş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a eleştirilerde bulundu.

Ardından Barış Derneği adına Ahmet Derya ortak basın açıklamasını okudu.



Bir dizi barış etkinliği düzenleniyor



Ağustos ayı ortalarında bir araya gelen örgütlerin, eylül ayının ilk haftasından başlayarak bir dizi barış etkinliğini düzenlemeye başladığı ifade edilen açıklamada, bu etkinliklerin bir kısmının gerçekleştiği, bir kısmının ise bu hafta ve gelecek hafta gerçekleşeceği kaydedildi.

Crans Montana sonrası görüşmelerin kesintiye uğradığı ve 2020' den sonra tamamen durduğu ifade edilen, şahsi temsilcinin temaslarına değinilen açıklamada, liderlerin şu günlerde BM Genel kurulu nedeniyle New York'ta bulunduğuna işaret edildi.

BM Genel Sekreterinin tarafları bir araya getirmek ve federal çözüm görüşmelerini yeniden başlatmak için bir çaba içinde olduğu haberlerinin basında yer aldığı dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs'ta iki toplumun barış içinde birlikte yaşamasını sağlayacak tek gerçekçi çözümün federasyon olduğunu bilen bizler, hem Genel Sekreterin bu çabalarını desteklemek hem de Kıbrıslı Türklerin federal çözüm iradesini görünür kılmak için Eylül ayını barış ayına dönüştürelim dedik”.

Kıbrıs sorunu nedeniyle en büyük mağduriyeti Kıbrıslı Türklerin yaşadığı ileri sürülen açıklamada, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün Birleşmiş Milletler kararlarında ve bugüne kadar varılan mutabakatlarda belirtildiği gibi federal çözüm olacağı dile getirildi.

Açıklamada bunun Kıbrıslı Türkler için romantik bir hayal değil, tam tersine en gerçekçi en rasyonel çözüm olduğu ifade edildi.

Açıklamada “Bizim adımıza ileri sürülmeye çalışılan iki ayrı devlet politikası bizim görüşümüz de irademiz de değildir. Bizler BM Genel Sekreterinin Federal Çözüm yönündeki çabalarını sonuna kadar destekliyoruz ve bir kez daha altını çizerek haykırıyoruz” sözlerine de yer verildi.