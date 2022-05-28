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İki adet kavun 387 bin liraya satıldı

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Japonya’da açık artırmaya çıkarılan 2 adet özel üretim Yubari kavun, 3 milyon Japon yene (387 bin 591 TL) alıcı buldu

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İki adet kavun 387 bin liraya satıldı
 
Japonya'nın Hokkaido eyaletinde yetişen ve lezzeti nedeniyle ülke genelinde yüksek fiyatlara satılan Yubari kavunları için her yıl düzenlenen geleneksel müzayedelerden ilki Sapporo şehrinde gerçekleştirildi. Yubari şehrindeki çiftçiler tarafından yetiştirilen toplam 2 bin 721 kavun en yüksek fiyata alıcı bulmak için yarıştı.
Yerel bir meyve ve sebze satıcısı Hokuyupack adlı şirket 3 milyon yenlik (387 bin 591 TL) en yüksek teklifi vererek 2 adet özel üretim kavunun sahibi olmaya hak kazanırken, şirketin CEO'su Kiyomichi Noda kavunların eşsiz lezzetinin onları bu yüksek fiyata değer kıldığını söyledi. Yubari Tarım Kooperatifi ise bu yıl 98 yerel çiftçi tarafından yetiştirilen 3 bin 438 ton kavunun satışı gerçekleştirilmek üzere ülkenin farklı bölgelerine gönderileceğini açıkladı.
Özel üretim kavunlara şimdiye kadar verilen en yüksek teklif 2019'da 5 milyon yen (646 bin 377 TL) olmuş, 2 adet kavun rekor fiyata alıcı bulmuştu. Geçen yılki açık artırmada verilen en yüksek teklif ise 2,7 milyon yende (349 bin 46 TL) kalmıştı.
 
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