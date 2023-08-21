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İEZB, Robotik Kodlamada ikinci aşamaya geçti

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İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB), “Geleceğe Mesajımız Var” sloganıyla gerçekleştirdiği “Robotik Kodlama” eğitimlerinin ikinci aşamasına başladı.

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İEZB, Robotik Kodlamada ikinci aşamaya geçti
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İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB), “Geleceğe Mesajımız Var” sloganıyla gerçekleştirdiği “Robotik Kodlama” eğitimlerinin ikinci aşamasına başladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ikinci seviye sertifikalarını almaya hak kazanan gençlerin katıldığı “Robotik Kodlama” eğitimlerinin ikinci aşamasının ilk gününde KKTC Telsim ile iş birliği protokolü de yenilendi.
Protokole, İEZB Başkanı Serkan Kırmızı ile KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar imza koydu.
Protokole göre, eğitimlerde kullanılacak tüm ekipmanlar ve materyaller KKTC Telsim sponsorluğunda karşılanacak.
İEZB Başkanı Serkan Kırmızı konuşmasında, “Robotik Kodlama” eğitimleri sayesinde gençlerin hem robotlarını yaptığını hem de yazılımları hazırlayarak, “Robotik Kodlama” alanında kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.
KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, gençlerin, geleceğin şekillenmesinde önemli rol oynayacağını belirtti.
-Robot kurulumu ve hareket aşamasına geçildi
“Robotik Kodlama” eğitimlerinin ikinci aşamasında robot kurulması, hareket aşaması ve buna bağlı kodlama eğitimlerine geçildi. Gençler ikinci aşamada ayrıca insan anatomisi, fizik, açılar ve matematik eğitimleri almaya da başladı.
İEZB Teknoloji Atölyesi, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nin öncülüğünde, İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkıları, KKTC Telsim ve Cyprus Robotics’in destekleriyle kurulmuştu.
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