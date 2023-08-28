İEZB, İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde Temizlik Çalışması başlatıyor…

İEZB, İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde Esnafın Çalışmalarını Daha Verimli Yapabilmelerine Olanak Sağlamak İçin Temizlik Çalışması Yapılacak..

İskele’de esnaf ve zanaatkarın her şartta yanında olan, olumsuzluklara rağmen esnafın ayakta durabilmesi için var gücüyle çalışan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, yine esnaf için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Birlik, İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde genel bir temizlik çalışması yapacak ve ‘yeşil alan’ olarak ayrılan bölgeyi yeşillendirerek, çevrede yapacağı düzenlemeyle esnafın çalışmalarını daha verimli yapabilmelerine olanak sağlayacak. İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan esnafa da bildiri gönderen İEZB, Eylül ayının ilk haftasında başlaması planlanan çalışma öncesi yeşil alan yaratılması planlanan bölgede bulunan araç, gereç ve malzemelerin kaldırılmasını istedi.

İEZB’NİN TEMİZLİK KAMPANYASINA İSKELE BELEDİYESİ DE DESTEK VERECEK

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği, İskele Küçük Sanayi Sitesi’nde temizlik çalışması adı altında, söz konusu sitede bulunan ancak daha önce herhangi bir işlem yapılmayan yeşil alan için geliştirdiği projeyi hayata geçiriyor. Esnafın ve siteyi ziyaret eden vatandaşların faydasına olacak projeye İEZB’nin her zaman yanında olan İskele Belediyesi de destek verecek.