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“İdeolojileriniz en değerli rehberimiz”

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Başbakan Üstel, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: “Kıbrıs Türkleri olarak bizler her daim ideolojilerinizi en değerli rehberimiz olarak kabul ettik”

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“İdeolojileriniz en değerli rehberimiz”

 
Başbakan Ünal Üstel, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da, Anıtkabir’i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
Başbakan Üstel, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: 
“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. Hükümeti’nin Başbakanı olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimi gerçekleştirerek manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük onur duymaktayım. Zor bir dönemde bu önemli görevi devralırken ülkemiz, vatanımız, devletimiz, bayrağımız ve en önemlisi de mensubu olmaktan daima gurur duyduğumuz yüce Türk Ulusu için her zaman çok çalışacağıma söz veriyorum. Sizin çizdiğiniz yoldan sapmadan, gösterdiğiniz ilke ve devrimler ışığında yürüyen Kıbrıs Türkleri olarak bizler her daim ideolojilerinizi en değerli rehberimiz olarak kabul ettik. En asli vazifemiz, böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla Sizlerin eserlerini yaşatmak, Cumhuriyeti yüceltmek ve Sizin düşünceleriniz rehberliğiyle ülkemizi daha ileri noktalara, daha refah bir geleceğe taşımaktır.  Üstlenmiş olduğumuz bu kutsal görevde Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden aldığımız destek ve güçle, milli değerlerimizden asla taviz vermeden inançla ilerlemeye devam edeceğimize ve her türlü sıkıntının üstesinden gelerek daha güzel yarınlara kavuşacağımıza olan inancımız tamdır.  Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarız. Aziz ruhunuz şad olsun."
 
 
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